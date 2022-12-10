Англія зустрічається з Францією в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Англія – Франція розпочнеться о 21:00 за київським часом. Це останній поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022, переможець якого у півфіналі зіграє з Марокко. Звітна зустріч стане для команд першою офіційною за понад 10 років. Востаннє англійці зустрічалися з французами в турнірному поєдинку ще на Євро-2012. Той матч на Донбас Арені завершився внічию (1:1).

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022

Пряма трансляція матчу лише доступна на сервісі MEGOGO. Суспільне покаже гру в прямому ефірі. Стежити за основними подіями гри Англія – Франція можна в текстовому онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллінгем – Фоден, Кейн, Сака

Франція: Льоріс – Кюнде, Варан, Упамекано, Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру