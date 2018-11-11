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Андерлехт Макаренка обіграв Гент Яремчука та Пластуна – останній отримав червону картку

18:05 128 Читать на русском
Андерлехт Макаренка обіграв Гент Яремчука та Пластуна – останній отримав червону картку
Андерлехт Макаренка обіграв Гент Яремчука та Пластуна – останній отримав червону картку

Завершився матч 15 туру чемпіонату Бельгії за участі українських виконавців. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

В основному складі Андерлехта вийшов Євген Макаренко, який відіграв весь матч. Яремчук та Пластун також вийшли на поле з перших хвилин, але захисник не дочекався фінального свистка арбітра.

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Господарі швидко вийшли вперед – на 4-й хвилині відзначився Кумс. Вже до перерви гості залишились у меншості, і у другому таймі Кумс оформив дубль.

На останній хвилин основного часу пряму червону картку за фол останньої надії отримав Ігор Пластун.

Андерлехт набрав 30 очок та перебуває на 4 місці, Гент із 23 заліковими балами залишився на 6 позиції.

Чемпіонат Бельгії, 15-й тур

Андерлехт – Гент – 2:0

Голи: Кумс, 4, 73

Вилучення: Верстрате, 34, Пластун, 90 (обидва – Гент)

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