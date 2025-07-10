У середу, 9 липня, Анчелотті був засуджений до одного року позбавлення волі за податкове шахрайство в 2014-му. Також італієць був оштрафований на 386 361,93 євро. Головного тренера збірної Бразилії визнали винним за несплату податків з доходів від іміджевих прав під час його роботи в Реалі.

Анчелотті отримав тюремний термін: рік за ґратами та величезний штраф

Як інформує ESPN, Анчелотті, радше за все, отримає умовний термін відбування покарання. Це пояснюється тим, що, згідно з іспанським законодавством, покарання в менше ніж 2 роки ув'язнення за ненасильницькі злочини рідко вимагає від звинуваченого без попередніх судимостей реального відбування терміну.

Водночас зазначається, що іспанська прокуратура вимагала призначити для Анчелотті покарання у вигляді 4 років і 9 місяців позбавлення волі, а також штраф у розмірі 3,2 мільйона євро.

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