Президент Буковини Володимир Дубинський анонсував підписання одразу 8 гравців. ТаТоТаке систематизував усі інсайди щодо потенційних новачків чернівецького клубу.

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Йдеться одразу про трьох гравців Кременя (захисників Юрія Дудника, Давронбека Азізова та півзахисника Ореста Панчишина), оборонця Звягеля Яна Морговського, вінгерів Чорноморця Богдана Бойчука та Данила Голуба та форварда Епіцентра Максима Гірного.

Додамо, що Буковина посіла перше місце в групі на вибування в Першій лізі. Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що на наступний сезон у клубі закладають рекордний бюджет для виходу в УПЛ – на команду планують витратити 8,5 млн доларів.

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