Альбасете і Луго без Зозулі та Кравця продовжують набирати очки в Сегунді

Відбулись чергові матчі 18-го туру іспанської Сегунди.

Іспанська Сегунда, 18-й тур

Нумансія – Альбасете – 1:2

Голи: Гільєрмо, 90+1 (пен.) – Манай, 21, Бела, 45

Альмерія – Луго – 1:1

Голи: Карлос, 7 – Еррера, 19

Вилучення: Гассама, 88 – Руїс, 19

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Альбасете на виїзді успішно справився з Нумансією, незважаючи на відсутність у гостей українського форварда Романа Зозулі. Нагадаємо, нападник відбуває дискваліфікацію за вилучення у попередньому матчі. Перемога дозволила команді українця піднятись на 4-ту сходинку Сегунди.

Альмерія та Луго обмінялись голами ще у першому таймі та вирішили більше не забивати. Майже весь поєдинок господарі володіли чисельною перевагою, але в кінці зустрічі арбітр вирівняв склади команд. Український захисник Луго Василь Кравець не потрапив до заявки на матч.