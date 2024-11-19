Збірна України в рамках 6-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 зіграє з Албанією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 6-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 між збірними Албанії та України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO, а також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільного" (крім ОТТ). За ключовими подіями можна слідкувати на "Футбол 24".

Албанія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Сергій Ребров провів перестановки в центрі поля та на вістрі нападу. В опорній зоні замість Бражка з'явився Калюжний, а Шапаренка на позиції інсайда замінив Зінченко. Форвардом у цій зустрічі стане Яремчук, в той час як Довбик присів на лавку.

У албанців несподівано в запасі опинився лівий вінгер Байрамі. Також до старту повернувся правий вінгер Асані, який травмувався у зустрічі проти Чехії.

Стартові склади

Албанія: Стракоша – Балью, Ісмайлі, Аєті, Мітай – Рамадані, Асслані – Асані, Лячі, Даку – Туці

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний – Гуцуляк, Зінченко, Судаков, Мудрик – Яремчук

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