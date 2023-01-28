Головний тренер "Боссів" Сергій Ребров намагається доводити все до ідеалу.

"Перший тайм був одним із найкращих у виконанні Аль-Айна за останні два сезони.

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На початку другого тайму ми припустилися багатьох помилок, тому потрібно продовжувати працювати. Слід усе детально проаналізувати і готуватися до наступних поєдинків", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру чемпіонату ОАЕ команда українця розгромила Аджман з рахунком 5:1 і піднялась на четверту сходинку турнірної таблиці – дублем у поєдинку відзначився Андрій Ярмоленко.

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