Українська діаспора в Європі робить усе можливе, щоб у розпорядженні наших воїнів було усе необхідне.

Екс-форвард збірної України Роман Зозуля показав результати роботи благодійного фонду "Народна армія". Для потреб армії закупили чотири автомобілі та напакували їх необхідними речами.

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"Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.

Рівно тиждень тому ми запустили проект "Народна тачанка". На відео – результат нашої з вами роботи. Перші авто вже відправилися на допомогу українським підрозділам. Транспорт, звісно, прибув непорожній. Просимо підтримувати цей проект і надалі. Бо ми усі – "Народна армія", і спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу!" – написав Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

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