Нещодавно ТаТоТаке повідомило, що 32-річний футболіст прагне стати футбольним менеджером, адже цікавиться цим напрямом. Також зазначалось, що він хотів би зробити кар'єру не на посаді президента УАФ.

Худжамов анонсував плани на президентство в УАФ у тандемі з Зозулею

Ексгравець збірної під дописом з новиною у Facebook спростував ці чутки. "Що за брєд? Ви всі знаєте, ким хоче бути Роман Зозуля. Але у Романа не питаєте?", – відрізав форвард.

Також його запитали, чи планує він продовжувати грати. Роман відповів жартом: "Це платна інформація".

Нагадаємо, Зозуля з літа перебуває без клубу. Нещодавно він заявляв, що не виключає висунення своєї кандидатури на посаду президента УАФ, але лише після перемоги України у війні з Росією.

"Збірна зупинилася в українському посольстві у Москві – каміння в автобус летіло": Блохін на позитиві, дзвінок Грецкі