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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонду та піднятись на 2 сходинку Сегунди

19:20 726 Читать на русском
Зозуля допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонду та піднятись на 2 сходинку Сегунди
Зозуля допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонду та піднятись на 2 сходинку Сегунди

Альбасете у 19 турі приймав Райо Махадаонду та здобув мінімальну перемогу.

Український нападник господарів вийшов на полі у стартовому складі Альбасете. Роман відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

Альбасете і Луго без Зозулі та Кравця продовжують набирати очки в Сегунді

Рахунок у матчі довгий час залишався не відкритим. Лише за 5 хвилин до закінчення основного часу гравець Альбасете Манай забив у ворота Райо Махадаонди.

Фанати Бетіса згадали Зозулю, потроливши Райо Вальєкано масками із зображенням українця

Завдяки цій перемозі Альбасете піднялось на одну позицію, обігнавши Малагу та тепер посідає 2 сходинку у Сегунді. Команда українця має в активі 37 очок та лише на 1 пунк відстає від Гранади, яка йде першою.

Теги
Головне Іспанія Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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