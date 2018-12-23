Зозуля допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонду та піднятись на 2 сходинку Сегунди

Альбасете у 19 турі приймав Райо Махадаонду та здобув мінімальну перемогу.

Український нападник господарів вийшов на полі у стартовому складі Альбасете. Роман відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

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Рахунок у матчі довгий час залишався не відкритим. Лише за 5 хвилин до закінчення основного часу гравець Альбасете Манай забив у ворота Райо Махадаонди.

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Завдяки цій перемозі Альбасете піднялось на одну позицію, обігнавши Малагу та тепер посідає 2 сходинку у Сегунді. Команда українця має в активі 37 очок та лише на 1 пунк відстає від Гранади, яка йде першою.