Зоря – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Чигринського і Шахова
Зоря в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи приймає АЕК. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА Зоря – АЕК розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Зоря – АЕК: анонс матчу Ліги Європи
Стартові склади
Зоря: Шевченко – Хомченовський, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Кабаєв, Громов
Запасні: Василь, Цвек, Руфаті, Перовіч, Гладкий, Гринь, Сайядманеш, Назарина, Фаворов
АЕК: Цінтотас – Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа – Васілантонопулос, Шахов, Крстічіч – Танковіч, Лівая, Манталос
Запасні: Атанасіадіс, Теохаріс, Лопеш, Ансаріфард, Албаніс, Лаці, Галанопулос, Хнід, Шабаноджовіч, Хрістопулос, Махаірас, Ботос
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