Зірка Айнтрахта дотепно обдурив опонента – сміху не стримав навіть сам постраждалий

Нападник Айнтрахта Ф Андре Сілва не має жодних проблем з почуттям гумору.

Португалець під час матчу проти Борусії М розіграв суперника Бреля Емболо.

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Сілва передав швейцарцю нібито записку з підказками від тренера. Емболо почав пильно вичитувати папірець, але відразу зрозумів підступ. Насправді Сілва віддав йому бирку з власної футболки, на якій нічого корисного не написали. Брель жарт оцінив і сам почав сміятися з власного конфузу.

Додамо, що гравці Борусії М помстилися за ошуканого партнера, здолавши Айнтрахт з рахунком 3:1.

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