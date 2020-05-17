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Зірка Айнтрахта дотепно обдурив опонента – сміху не стримав навіть сам постраждалий

19:32 1604 Читать на русском
Зірка Айнтрахта дотепно обдурив опонента – сміху не стримав навіть сам постраждалий
Сілва та Роналду / Getty Images

Нападник Айнтрахта Ф Андре Сілва не має жодних проблем з почуттям гумору.

81’ Андре Сілва
 
Алассан Плеа 1’
Маркус Тюрам 7’
Рамі Бенсебаїні 73’
1’ Алассан Плеа
7’ Маркус Тюрам
73’ Рамі Бенсебаїні
81’ Андре Сілва

Португалець під час матчу проти Борусії М розіграв суперника Бреля Емболо.

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Сілва передав швейцарцю нібито записку з підказками від тренера. Емболо почав пильно вичитувати папірець, але відразу зрозумів підступ. Насправді Сілва віддав йому бирку з власної футболки, на якій нічого корисного не написали. Брель жарт оцінив і сам почав сміятися з власного конфузу.

Додамо, що гравці Борусії М помстилися за ошуканого партнера, здолавши Айнтрахт з рахунком 3:1.

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