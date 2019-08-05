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Зінченко сфотографувався з Аршавіним після перемоги у Суперкубку Англії

09:42 3537 Читать на русском
Зінченко сфотографувався з Аршавіним після перемоги у Суперкубку Англії
Олександр Зінченко / Reuters

Колишній нападник збірної Росії не відмовив собі у задоволенні зробити спільну фотографію з гравцем Манчестер Сіті.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Андрій Аршавін опублікував спільну світлину з українцем у своєму Інстаграмі.

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"З чемпіоном чемпіонів!", – так прокоментував зустріч із Зінченком колишня зірка збірної Росії (74 матчі, 17 голів у її складі). У Аршавіна також є досвід виступів на Туманному Альбіоні – з 2009 по 2013 роки він захищав кольори лондонського Арсенала.

Нагадаємо, Зінченко разом з Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і став володарем Суперкубку Англії 2019 року.

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Теги
Англія Андрій Аршавін Андрій Аршавін Манчестер Сіті Манчестер Сіті Росія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ліверпуль - Манчестер Сіті
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