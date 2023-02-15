Ще майже рік тому (після початку повномасштабного вторгення Росії) Зінченко прихистив у Манчестері півзахисника Андрія Кравчука. Українець, який зараз захищає кольори полтавської Ворскли, кілька місяців тренувався з молодіжною командою Ман Сіті.

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Як з'ясувалося, Кравчук був далеко не єдиним представником України, який отримав допомогу від Олександра Зінченка. Футболіст Арсенала і збірної України забезпечив шістьох українців місцями в академії Манчестер Сіті, повідомляє The Athletic.

Деякі з них – це діти друзів Зінченка. Інші самі звернулися до 26-річного гравця з проханням про допомогу. Олександр не відмовив. Допомога Зінченка цим не обмежується – футболіст активно збирає в Англії гуманітарну допомогу для України.

Нагадаємо, влітку Зінченко за 35 мільйонів євро змінив Манчестер Сіті на Арсенал, за який зіграв 18 поєдинків у всіх турнірах і віддав 1 асист.

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