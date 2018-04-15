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Зінченко – другий українець після Лужного, який став чемпіоном АПЛ

20:37 1262 Читать на русском
Зінченко – другий українець після Лужного, який став чемпіоном АПЛ
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко став чемпіоном Англії.

Олександр Зінченко став чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті. Зінченко став другим українцем після Олега Лужного, який здобув чемпіонський титул АПЛ.

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Манчестер Сіті забезпечив собі чемпіонський титул за 5 турів до фінішу чемпіонату після сенсаційної поразки МЮ від Вест Бромвіча.

Легендарний екс-захисник Динамо вигравав АПЛ у складі Арсенала у сезоні 2001/02. Зінченко в поточному сезоні провів вже 7 матчів в чемпіонаті, тому отримає чемпіонську медаль. Відповідно до регламенту АПЛ, для отримання чемпіонської медалі необхідно зіграти 5 поєдинків в чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше Зінченко у складі Манчестер Сіті вже виграв Кубок англійської ліги.

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Англія Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Олег Лужний АПЛ
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