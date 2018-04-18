Жуліо Сезар завершить кар'єру футболіста

Бразильський голкіпер Жуліо Сезар проведе свою останню гру в суботу з командою Фламенго.

37-річний екс-голкіпер Інтера згадав про основні та найбільш емоційні моменти своєї кар'єри в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

"Моя остання гра буде святом для мене, Фламенго та прихильників клубу. Вони прийняли мене, коли я був дитиною, і були зі мною, поки я не став чоловіком, який готовий грати в Європі. Я їм вдячний.

Вінісіус травмував суперника фінтами та допоміг Фламенго здобути перший титул у сезоні

У моїй кар'єрі було три найбільш емоційних моменти. Перший – перемога в Лізі Каріока у 2001 році з Фламенго на останній хвилині. Другий – у Лізі чемпіонів у Мадриді з Інтером. Третій – на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року, коли я здійснив два сейви після штрфних ударів проти Чилі", – сказав Сезар.

Топ-10 найкращих голкіперів 21-го століття