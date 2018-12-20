Живковіч, яким цікавиться Динамо, вивів Остенде у півфінал Кубка Бельгії

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Баварія організовує головний трансфер січня: новий лідер оборони, рекорди для двох клубів, а Реал і МЮ – з носом
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