Живковіч, яким цікавиться Динамо, вивів Остенде у півфінал Кубка Бельгії

Нападник Остенде Рішайро Живковіч допоміг команді вийти у півфінал Кубка Бельгії, натомість українці Руслан Маліновський та Андрій Бацула припинили участь у турнірі.

У 1/4 фіналу Кубка Бельгії Остенде мінімально переміг Ейпен, гол на свій рахунок записав Живковіч, якого сватають у київське Динамо.

Натомість Кортрейк Андрія Бацули поступився Мехелену з рахунком 0:3, а українця замінили після другого гола.

Генк Маліновського у серії пенальті поступився Сент-Жилуа (основний час – 2:2). Хавбек збірної України участі в матчі не взяв.

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