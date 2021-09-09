Харківський Житлобуд-1 приймав кіпрський Аполлон в рамках плей-офф ЛЧ. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Ліга чемпіонів серед жінок, другий відбірковий раунд, матч-відповідь

Житлобуд-1 – Аполлон – 3:1 (2:1)

Голи: Бойченко, 15, Овдійчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (аг)

Жіноча команда Шахтаря вперше зіграла на домашній арені – звична нищівна перемога з двозначним рахунком та пента-триком

Результат першої гри змушував гостей з Кіпру нестись вперед та менше дбати про захист, чим і скористались харків'янки.

Ще до перерви Бойченко та Овдійчук зняли усі питання щодо тріумфатора двобою. У другому таймі гравчині Аполлона все ж зуміли організувати гол престижу, а Овдійчук відзначилась дублем.

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Таким чином Житлобуд-1 пробився у груповий етап Ліги чемпіонів, розгромивши Аполлон за сумою двох матчів з рахунком 5:2. Жеребкування відбудеться 13 вересня.

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