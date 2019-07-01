Жінка-арбітр класно затролила гравця у чемпіонаті Бразилії

Рефері Фернанда Коломбо весело пожартувала над одним із гравців під час недавнього поєдинку в рамках бразильської першості.

В одному з епізодів матчу Коломбо потягнулася до кишені, щоб нібито показати гравцю жовту картку. Той вже очікував побачити перед собою "гірчичник", але натомість вона дістала носовичок і з усмішкою змахнула піт із лоба.

Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем

До слова, Фернанда Коломбо раніше працювала моделлю, а кілька років тому стала лайнсменом у бразильській Серії А. Пізніше вона отримала статус арбітра ФІФА й почала працювати у ролі головного рефері.