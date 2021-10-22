Наша збірна буде посіяна в першому кошику дивізіону B. Там же опинилися Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія – ці команди точно не зіграють з Україною. Як і збірна Росії, яка перебуває в другому кошику, інформує офіційний сайт УАФ.

З третього кошика суперником "синьо-жовтих" стане Ізраїль, Румунія, Сербія або Ірландія. З четвертого – Словенія, Чорногорія, Албанія чи Вірменія.

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Як і в попередньому циклі, у дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – сім команд. Кошики сформовані за рейтингом збірних за підсумками Ліги націй 2020/21. Матчі першого туру Ліги націй 2022/23 заплановані на 2-4 червня 2022-го. Останній тур пройде на початку вересня наступного року.

Зауважимо, що Ліга націй – це ще один варіант потрапляння на Євро-2024 у Німеччині. Для цього бажано посісти перше місце у своїй групі, яке в разі невиходу на чемпіонат Європи через кваліфікацію дасть право на плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, у попередньому розіграші Ліги націй України грала в елтіному дивізіоні А, але технічна поразка від Швейцарії відкинула нашу збірну на останнє місце, внаслідок чого "синьо-жовті" опустилися в дивізіон B.

Ліга А:

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Ліга B:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга С:

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Ліга D:

Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

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