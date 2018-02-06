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Зеєдорф очолив Депортіво Коваля

5 лютого 19:54 1461 Читать на русском
Зеєдорф очолив Депортіво Коваля
Кларенс Зеєдорф / фото: Getty Images

Депортіво офіційно призначив головним тренером Кларенса Зеєдорфа.

41-річний голландський фахівець очолив команду Максима Коваля до кінця сезону 2017/18. Офіційне представлення Зеєдорфа заплановане на сьогодні, 5 лютого.

Нагадаємо, попередній коуч Депортіво Крістобаль Паррало був звільнений після поразки 0:5 від Реал Сосьєдада в чемпіонаті. Зараз команда посідає 18-е місце у турнірній таблиці Прімери.

Самостійну тренерську кар'єру Зеєдорф розпочав у 2014 році, однак, у Мілані пропрацював лише півроку. Через два роки він переїхав до Китаю та очолив Шеньчжень. У грудні минулого року екс-хавбек Реала та Мілана міг очолити бразильський Атлетіко Паранаенсе, але не дійшов згоди з керівництвом клубу щодо умов контракту.

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Теги
Іспанія Головне Депортіво Депортіво Кларенс Зеєдорф Кларенс Зеєдорф Максим Коваль Максим Коваль
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