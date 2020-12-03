Національна команда Норвегії готуватиметься до кваліфікації ЧС-2022 з новим наставником.

Столе Сольбаккен очолив збірну Норвегії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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52-річний фахівець підписав угоду про співпрацю з національною командою на період матчів кваліфікації до ЧС-2022, який відбудеться в Катарі. На цій посаді норвежець замінить Ларса Лагербека.

Останнім місцем роботи Сольбаккена був Копенгаген, з яким йому вдалось вибити київське Динамо з групового етапу Ліги Європи у сезоні 2019/20.

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