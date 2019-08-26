Зайц перейде в Динамо, – турецький журналіст

Схоже, трансферна сага Міхи Зайца і Динамо набирає нових обертів.

Турецький журналіст Талга Арслан у своєму Twitter повідомив, що київське Динамо все ще може підписати хавбека Фенербахче Міху Зайца.

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Джерело зазначає, що гравець вів переговори з Пармою та Дженоа, але вони зазнали невдачі. Також на нього претендує Бетіс.

Сам журналіст висловив впевненість, що словенець перейде у київське Динамо, про інтерес якого повідомлялось раніше. Фенербахче прагне отримати 8-9 млн євро.

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