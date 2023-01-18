Угода 22-річної зірки зі "синіми" розрахована аж на 8,5 року. Шахтар заробив на трансфері 70 мільйонів євро одразу, а ще 30 передбачені у вигляді бонусів.

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Як інформує The Athletic, Михайло зароблятиме близько 97 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Ця сума менша, ніж, наприклад, зарплатня Каллума Хадсон-Одоя та Рубена Лофтус-Чіка.

До слова, Мудрик може розпочати відпрацьовувати солідні гроші вже 21 січня. Челсі на виїзді протистоятиме Ліверпулю в АПЛ.

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