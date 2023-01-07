Оборонець "вершкових" Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, має шанс зіграти за першу команду Реала.

Травма Карвахаля може дозволити зіграти Вінісіусу Тобіасу за Реал в Кубку Іспанії, інформує Defensa Central.

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На відміну від Ла Ліги, куди бразильця не змогли заявити через відсутність громадянства з ЄС, Тобіас має змогу зіграти в Кубку Іспанії. Цікаво, що влітку 2023 року завершується орендна угода, тож бразилець має шанс переконати керівництво Реала в своїй необхідності.

Нагадаємо, що Реал дав прихисток 18-річному правому захиснику після початку повномасштабної війни росіян проти України. Вінісіус виступає в Мадриді до літа 2023-го на правах оренди.

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