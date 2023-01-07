Захисник Шахтаря може дебютувати за основну команду Реала
Оборонець "вершкових" Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, має шанс зіграти за першу команду Реала.
Травма Карвахаля може дозволити зіграти Вінісіусу Тобіасу за Реал в Кубку Іспанії, інформує Defensa Central.
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На відміну від Ла Ліги, куди бразильця не змогли заявити через відсутність громадянства з ЄС, Тобіас має змогу зіграти в Кубку Іспанії. Цікаво, що влітку 2023 року завершується орендна угода, тож бразилець має шанс переконати керівництво Реала в своїй необхідності.
Нагадаємо, що Реал дав прихисток 18-річному правому захиснику після початку повномасштабної війни росіян проти України. Вінісіус виступає в Мадриді до літа 2023-го на правах оренди.
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