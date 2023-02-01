"Чорно-білі" підсилились 22-річним українцем, інформує прес-служба ЛАСКа. Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону.

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"У матчах Ліги Конференцій проти нас Максим був одним із найяскравіших гравців. Ми плануємо задіювати його у захисті чи опорній зоні, як було у Славії", – резюмував спортивний директор Радован Вуяновіч.

Першу частину кампанії 2022/23 Максим провів теж в оренді – за Слован Ліберец награв 16 поєдинків, у яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, що Таловєров є важливим гравцем молодіжної збірної України. Раніше Максим перебував в академії Шахтаря, молодіжних командах київського Арсенала та донецького Олімпіка, а потім грав за Динамо Чеське Будейовіце.

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