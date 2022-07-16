Український захисник Славії Максим Таловєров продовжить кар'єру у Словані, повідомляє офіційний сайт ліберецького клубу.

Форвард Колоса возз'єднається з українським чемпіоном світу у європейському клубі

"Синьо-білі" орендували нашого співвітчизника на один сезон. Футболіст вже приєднався до нової команди на зборах у Австрії.

Загалом 22-річний оборонець став 12-м українцем в історії Слована. Раніше за цю команду грали: Сергій Рибалка, Тарас Качараба, Владислав Калітвінцев, Євген Буднік, Сергій Люлька, Євген Морозенко, Ахмед Алібеков, Алан Ауссі, Артем Бутенін та Олег Лизогуб.

Нагадаємо, Таловєров перейшов у Славію з Динамо Чеське Будейовіце на початку січня за 500 тисяч євро і встиг зіграти у 7 матчах. Його контракт з пражанами чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця у 750 тисяч євро.

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