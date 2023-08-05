Захисник Динамо Владислав Єременко продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє офіційна сторінка футбольного агентства FAMK GROUP в Instagram.

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19-річний оборонець приєднався до полтавців у статусі вільного агента і підписав контракт на 3 роки. Ворскла вже заявила гравця на сезон 2023/24, а сам Владислав навіть встиг дебютувати у матчі молодіжної першості проти Руха.

Нагадаємо, Єременко – вихованець Динамо. Виступав за команди U-17 та U-19. Провів 2 матчі у складі збірної України U-16.

До слова, Ворскла вже завершила свої виступи на євроарені, поступившись за сумою двох матчів грузинській Ділі, і зосередиться на внутрішній першості. У неділю, 6 серпня, полтавці поміряються силою з Рухом. Початок зустрічі о 19:00.

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