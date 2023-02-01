"З важким серцем я залишаю свій клуб і свою країну. Це найважче рішення, яке мені коли-небудь доводилося приймати. Україна в ці тяжкі часи щохвилини залишається в моїх думках і серці. Хай якнайшвидше запанує мир!

Забарний став жертвою неуважності Борнмута – клуб АПЛ переплутав новачка з іншою екс-зіркою Динамо

Для мене гра в Прем’єр-лізі – це величезний крок у моєму житті, чудова можливість, адже я носив футболку Динамо протягом свого юнацтва до першої команди. Нашим уболівальникам, моїм товаришам по команді, моїй родині та друзям, моєму президенту Ігорю Суркісу та його брату Григорію – дякую за вашу любов і велику підтримку. Ми розділили стільки особливих моментів і святкувань..." – написав Забарний в Instagram. Також вихованець Динамо опублікував і відеозвернення.

Нагадаємо, Борнмут заплатив за 20-річного центрбека 25 млн фунтів, ще 5 млн передбачені бонусами.

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