Захисник Борнмута Ілля Забарний залишився небагатослівним після свого першого матчу у футболці "вишень".

Нагадаємо, що Забарний вийшов на поле на 85 хвилині у матчі проти Борнмута, а в компенсований час саме з-під нього Енсісо забив другий гол у ворота "вишень".

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"Довгоочікуваний дебют! Дякую всім за підтримку", – написав Забарний в своєму Instagram.

Додамо, що це був перший поєдинок Іллі з кінця листопада – до Борнмута захисник збірної України перейшов з травмою. Аутсайдер АПЛ заплатив за Забарного 28,25 млн євро.

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