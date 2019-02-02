Ювентус підготував для Марсело контракт з величезною зарплатою – більше туринці платять тільки Роналду

Захисник Реала Марсело влітку може приєднатись до Кріштіану Роналду в Серії А.

Ювентус запропонує Реалу 45 мільйонів євро за бразильського захисника Марсело, стверджує Tuttosport.

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За інформацією видання, туринці заради цього трансферу готові продати Алекса Сандро, а Марсело, якому в травні виповниться 31 рік, запропонують контракт із зарплатнею 12 млн євро на рік.

У ЗМІ давно пишуть про те, що бразилець хотів би знову грати в одній команді з нападником Кріштіану Роналду, який перейшов в Ювентус з Реала влітку 2018 року. Португалець заробляє в Турині 31 млн євро на рік.

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Марсело перейшов в Реал із Флуміненсе взимку 2007 року за 6,5 млн євро. Відтоді лівий захисник провів за "вершкових" 474 матчі, забивши 36 м'ячів і віддавши 88 гольових передач.