Йовічевіч став чемпіоном Хорватії – загребське Динамо оформило черговий титул

Загребське Динамо вкотре стало чемпіоном Хорватії – команду очолює екс-наставник Карпат Ігор Йовічевіч.

Динамо Загреб зіграло внічию з Горицею (0:0) та оформило чемпіонство у хорватській першості.

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Найближий переслідувач – Локомотіва – відстає вже на 19 очок за 6 турів до завершення чемпіонату. Додамо, що це чемпіонство стало 21-м для Динамо Загреб та 14-м за останні 15 років – лише сезон 2016/17 став виключенням.

До слова, з квітня поточного року хорватську команду очолює Ігор Йовічевіч, який раніше тренував львівські Карпати.

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