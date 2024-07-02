Перший раунд плейоф Євро-2024 наблизився до завершення. Вже зіграні шість матчів 1/8 фіналу, залишилося лише два.

У попередні ігрові дні до чвертьфіналу чемпіонату Європи пробилися Швейцарія, Англія, Іспанія та Німеччина. Сьогодні до них приєдналися Франція і Португалія. При чому піренейці довели своє протистояння зі Словенією аж до серії пенальті.

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Після завершення матчу у Франкфурті ми отримали вже три повністю сформованих пари 1/4 фіналу Євро-2024:

Англія – Швейцарія – 6 липня

Іспанія – Німеччина – 5 липня

Португалія – Франція – 5 липня.

Останні чвертьфіналісти визначаться у вівторок. О 19:00 Нідерланди зіграють проти Румунії, а о 22:00 програму 1/8 фіналу закриють Австрія і Туреччина.

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