Євро-2024: визначилося три пари 1/4 фіналу
Перший раунд плейоф Євро-2024 наблизився до завершення. Вже зіграні шість матчів 1/8 фіналу, залишилося лише два.
У попередні ігрові дні до чвертьфіналу чемпіонату Європи пробилися Швейцарія, Англія, Іспанія та Німеччина. Сьогодні до них приєдналися Франція і Португалія. При чому піренейці довели своє протистояння зі Словенією аж до серії пенальті.
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Після завершення матчу у Франкфурті ми отримали вже три повністю сформованих пари 1/4 фіналу Євро-2024:
Англія – Швейцарія – 6 липня
Іспанія – Німеччина – 5 липня
Португалія – Франція – 5 липня.
Останні чвертьфіналісти визначаться у вівторок. О 19:00 Нідерланди зіграють проти Румунії, а о 22:00 програму 1/8 фіналу закриють Австрія і Туреччина.
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