Інертна Німеччина без висновків

Німцям потрібно було просто не програти угорцям, щоб вийти у плей-офф чемпіонату Європи. Вони з перших хвилин встановили контроль над м'ячем і почали розхитувати оборону суперника. Однак Угорщина уникла помилок Португалії та намагалася щільно закривати фланги. Нещодавно майстерклас дала Франція, а мадярам допомагала схема з п'ятьма захисниками. Него справа відпрацьовував за Гозенсом, а Фіола тримав Кімміха.

Німеччина – Угорщина – відео голів і огляд матчу

Йозуа завдяки своєму класу все одно знаходив варіанти для подач у штрафний майданчик. Правий центрбек Гінтер також високо підключався до атак і перевантажував зону Кімміха. Як наслідок – у когось з них завжди виникав вільний простір. От тільки навіси були безадресними. Угорці контролювали повітря у своїх володіннях і без проблем розряджали ситуацію.

Реально загострити Бундестім зуміла тільки після стандарту, коли Хуммельс головою влучив у поперечину, а з ударом Гінтера (завершував другий темп атаки) впорався Гулачі. Німеччина виглядала сонною та аморфною. Хаверц придумував щось оригінальне, але завершити момент не міг. Партнери шукали пасом Сане, однак Лерой, який вийшов замість травмованого Мюллєра, раз по раз впирався в угорську стіну.

Проблеми з захистом також нікуди не зникли. Як тільки у німців провалюється контрпресинг – чекай гостроти біля воріт Нойєра. Перша ж контратака Угорщини стала результативною. Него розігнав випад через правий край, Шаллай класно подав на Салая, а Адам головою переправив м'яч у сітку повз безпомічного Нойєра. Цей момент був не єдиним. Атакувала Німеччина, а били угорці – Шаллай і Шефер перевірили пильність Ману.

Все те саме, що з французами. Жодних висновків. Хороший матч проти португальців затьмарив необхідність розв'язання насущних проблем.

Франція – Німеччина: прагматичні чемпіони світу стерли прісну Бундестім, Погба – чиста магія, вирок Льову і парадокс xG

Льов розіграв усі козирі та... врятувався!

Йогі у критичній ситуації зважився на несподівані ходи. Перевів Кімміха в центр, віддавши фланг Сане, кинув у бій неготових Мюллєра та Горецку, повністю освіжив лінію атаки, випустивши замість захисників Мусіалу та Фолланда. Однак вихлопу довго не було. Контроль м'яча, комбінації і мінімум якісних моментів. Гулачі виграв чергову дуель в Хаверца, а всі інші були інертними.

І ось, здавалось, нарешті! Кімміх ідеально навісив зі штрафного, Гулачі помилився, а Хаверц після скидки Хуммельса заштовхав м'яч у сітку. Нехай не з гри, але створили щось. Прихильники Бундестім зітхнули з полегшенням, однак... Угорщина розіграла з центру поля та знову вийшла вперед – Салай проштовхнув на Шефера, а той повз Нойєра!

Угорщина заслужено вела в рахунку, адже навіть у періоди повного домінування Німеччини знаходила можливості для гострих уколів. Шаллай зі штрафного взагалі влучив у каркас. Але доля усміхнулася фавориту. Кроос пробив біля стійки, а от Горецка розрядив гармату у ворота. За 5 хвилин до кінця основного часу Леон точним ударом завершив затяжну атаку.

Німеччина перемогла, посіла друге місце в групі F і вийшла на Англію. Матч проти "трьох левів" відбудеться 29 червня в Лондоні. Бундестім отримала путівку в плей-офф і навіть легку сітку (у разі проходу Англії німці потраплять на переможця пари Швеція – Україна), але скільки ж проблем потрібно вирішити. Якщо Льов продовжить гнути свою лінію, розраховувати на титул важко.

Угорщина отримує приз глядацьких симпатій

Мадярів бачили хлопчиками для биття, а вони показали зуби в усіх матчах проти чинних чемпіонів Європи та двох останніх чемпіонів світу. І були за десять хвилин від сенсаційного виходу в плей-офф. Їхня перемога над німцями була б заслуженою. Щільний захисний блок, організованість і контратаки за першої можливості.

Угорщина майстерно обмежила Бундестім, добре відповідала, довго тримала ворота на замку і пропустила тільки зі стандарту. З французами відпрацювали ще краще, португальців стримували 85 хвилин. Сьогодні хлопцям Марко Россі вже не допомагав переповнений стадіон, але вони змусили зіркових німців тягнути час наприкінці зустрічі!

Гучні оплески на адресу угорців. Після вильоту вони підійшли до трибун зі своїми вболівальниками та затягнули гімн. Ось це єднання, ось це віддача. Просто молодці. Угорщина заслужила 1/8 фіналу значно більше, ніж деякі команди-щасливчики, які посіли треті місця в простих групах. Як, наприклад, Україна.