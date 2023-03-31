Колишній гравець Динамо, Дніпра та збірної України Дмитро Михайленко не бачить позитиву для "синьо-жовтих" у кваліфікації Євро-2024.

"Наразі збірна України перебуває у якійсь перехідній фазі, йде зміна поколінь. Політична та військова ситуація теж не сприяють тому, щоб збірна показувала якусь стабільну гру.

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Тут усі чинники відіграють свою роль. Коли гравці багато їздять і довго не бувають вдома, це також накладає певний відбиток. Плюс, психологічний стан хлопців не є оптимальним.

Цей ігровий цикл буде дуже важким з урахуванням сили Англії та Італії. Досягти результату за таких обставин у цьому відбірковому циклі буде дуже важко", – цитує Михайленка FanDay.

Нагадаємо, збірна України поступилась Англії у першому поєдинку відбору. Нашими суперниками ще є Мальта, Північна Македонія та Італія. Наступні матчі кваліфікації ЧЄ заплановані на червень.

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