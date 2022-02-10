Президент Металіста Олександр Ярославський вже покинув межі України після ДТП за участі його кортежу.

Ярославський разом зі своїм тестем, Сергієм Свентицьким, вилетів з Харкова до аеропорту Фарнборо у Лондоні, повідомляє Українська правда.

Кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП під Харковом, – Українська правда

Зазначається, що бізнесмен вилетів з Харкова чартерним рейсом о 13:50. Про його відліт Українська правда дізналась від джерел з авіаційної сфери.

Нагадаємо, вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове сталось смертельне ДТП, на місці якого знайшли автомобільні номери з кортежу Олександра Ярославського. Такі номери має передня машина кортежу. Сам Ярославський наразі не відреагував на інформацію.

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