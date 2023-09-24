Українські представники АПЛ – Віталій Миколенко і Єгор Ярмолюк – перетнулись після очної зустрічі у чемпіонаті Англії.

Напередодні Евертон у 6-му турі АПЛ здобув перемогу над Брентфордом з рахунком 3:1. Для "ірисок", до слова, ця звитяга стала першою в сезоні.

Евертон переміг вперше у сезоні АПЛ, здолавши Брентфорд – Миколенко допоміг відкрити рахунок, привіз гол і міг забивати

Українці, які виступають в обох клубах, потрапили до заявок своїх команд, однак, якщо Єгор Ярмолюк весь поєдинок просидів у запасі, то Віталій Миколенко вийшов в основі і провів на полі весь матч.

Після завершення зустрічі наші співвітчизники зустрілись у підтрибунному приміщенні і зробили спільне фото. "Радий тебе бачити", – підписав Ярмолюк світлину на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Миколенко у поточному сезоні провів за Евертон 3 матчі (один у Кубку ліги та два в АПЛ), Ярмолюк натомість лише одного разу виходив за Брентфорд у Кубку Карабао.