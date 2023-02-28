В. о. головного тренера збірної України Руслан Ротань розповів, хто узгоджував його кандидатуру та як він контактуватиме зі Сергієм Ребровим.

"Із нашої розмови з президентом УАФ Андрієм Павелком, а згодом із Сергієм Ребровим і капітаном команди Андрієм Ярмоленком усе й розпочалося (усміхається). Саме так ми й погодили мою участь.

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Тож я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим перед оголошенням списку викликаних (обов’язково пройдемося по іменах), впродовж зборів і перед матчем з Англією. Моє завдання – допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера", – цитує Ротаня сайт УАФ.

Нагадаємо, Руслан обійматиме посаду керманича збірної, допоки УАФ не узгодить з Ребровим контракт. Найімовірніше, це станеться влітку, адже легенда Динамо має чинну угоду з Аль-Айном до червня.

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