"Це топ-збірна. Лукаку, де Брюйне, Доку – всі футболісти світового класу. На нас чекає дуже складний матч.

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Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня.

Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас. Цей тиск може їх підштовхнути до більш агресивного та відкритого футболу", – цитує Яремчука офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вирішальна дуель між Україною та Бельгією відбудеться у середу, 26 червня. Початок зустрічі о 19:00.

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