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Яремчук не проти зустрітися з Росією у фіналі Євро-2020

13:56 330 Читать на русском
Яремчук не проти зустрітися з Росією у фіналі Євро-2020
Роман Яремчук (ліворуч) / фото: О. Попов

Нападник збірної України Роман Яремчук після матчу проти Сербії (2:2) прокоментував завершення відбірного циклу Євро-2020.

"Заробили важливе очко, з хорошим настроєм закінчуємо рік. Ми не програли у відборі – це найголовніше. Думаю, це дуже важливо – пробитися з першого місця і бути в першому кошику. Хотів би на Євро таку групу, яку пройдемо.

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І з Росією у фіналі? І з Росією у фіналі", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Євро-2020 Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
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