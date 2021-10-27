Верес минулого року пробився до чвертьфіналу Кубка України, а у поточному сезоні рівняни могли повторити історичне досягнення. Для цього на луцькому Авангарді "народний клуб" мав переграти Ворсклу, в якої були шалені кадрові проблеми – внаслідок спалаху коронавірусу на лавці запасних полтавців залишилось всього шість футболістів (здебільшого, молодих). Крім того, Юрій Максимов через дискваліфікацію змушений був залишитись на трибунах.

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"Зелено-білі" повторили свій стартовий склад з матчу проти Шахтаря, за виключенням однієї позиції (травмованого Скляра замінив Пешіч). Юрій Вірт, своєю чергою, вдався до широкої ротації. Замість Когута у ворота встав Кичак, а Солдат, Панасенко і Євгеній Пасіч залишились на "банці". Типова кубкова історія.

Перший тайм розпочався саме так, як і очікувалось – на невисоких швидкостях, з великою кількістю боротьби і спробами спіймати один одного на контратаці. В такому футболі гостріше стартував Верес, який до 20-ї хвилини змарнував два моменти – спочатку Пасічу дали вистрілити в лівий нижній кут метрів 15-ти (Різник парирував), а потім Дахновський трішечки не встиг на замикання прострілу Генадія. Крім того, у господарів був непоганий удар головою Сергійчука під ближню стійку, після якого Різник спіймав сферу на лінії воріт.

Ворскла покарала за марнотратство вже на 21-й хвилині: Пешіч отримав м'яч у центрі й одразу запустив пас у вільну зону на лівому напівфланзі – Кане, прийнявши передачу, увірвався на лівий край штрафного й пробив повз Кичака. 0:1!

Полтавці реалізували свій єдиний момент у першому таймі, а от Верес до перерви запоров ще дві хороші можливості. Так, на 29-й хвилині Сергійчук міг вийти віч-на-віч з голкіпером, але нападник пригальмував, давши Кане вибити м'яч. На 35-й же Михайло потужно вистрілив з правого кута карного майданчика – Різник парирував. У підсумку, футболісти відправились відпочивати за мінімальної переваги Ворскли.

Другий тайм рівняни знову почали активніше за полтавців, однак із загостренням все було набагато гірше. За 20 хвилин господарі мали лишень кілька сумбурних ситуацій на околицях штрафного та постріл Гегедоша з його меж – повз ближню стійку! "Зелено-білі" огризнулися двома не дуже гострими ударами Рангела, які взяв Кичак. Загалом, на полі стало нудно, і лише хиткий рахунок та факт гри на виліт додавав матчу якийсь інтерес.

Було очевидно, що в разі другого голу ворсклян інтрига в зустрічі зникне. На жаль для Вереса, катастрофа сталася на 67-й хвилині: Степанюку дали прорватись лівим флангом і подати на лінію воротарського, а Пешіч доволі неоковирним ударом головою замкнув навіс – м'яч повільно опустився у ворота. 0:2! Втім, на цьому жах для рівнян не завершився. Всього через три хвилини Дахновський спробував вибити м'яч з-під Різника після його виходу за межі штрафного, однак замість відбирання стався фол – арбітр одразу ж показав за нього червону картку. Верес залишився у меншості.

Після цього пройшла серія замін. Рівняни не здавалися, ледь не забивши на 79-й хвилині внаслідок класного навісу на дальню стійку – Сергійчуку банально не вистачило зросту для удару. Ще через чотири хвилини Ворскла добила Верес: гості заробили кутовий, а Яворський спокійно замкнув подачу з нього – 0:3. Це був кінець.

Махнєв на 85-й міг розмочити рахунок шедевральним пострілом з центру поля за комірець Різнику, однак поперечка зрадила формальним господарям. Крім того, на 90-й хвилині удар Сергійчука з меж штрафного в дальню дев'ятку парирував Різник. Аж у компенсований час Вересу вдалося заробити пенальті, який реалізував все той же Сергійчук, однак одразу за цим пролунав фінальний свисток. 1:3 – Ворскла у чвертьфіналі Кубка!

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