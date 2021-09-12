Програму 7-го туру УПЛ закривав поєдинок у Полтаві між Ворсклою і Десною. Чернігівці підходили до нього на тлі двох поспіль поразок з рахунком 0:4, причому від Вереса в попередньому матчі команда пропустила всі голи ще до перерви. Здавалося, що після таких гучних фіаско підопічні Олександра Рябоконя зроблять висновки, однак початок зустрічі з ворсклянами знову шокував сіверян.

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Вже на 4-й хвилині господарі відкрили рахунок внаслідок подачі Скляра з правого флангу та удару Пуцліна з 11-ти метрів, а ще за 13 хвилин "зелено-білі" подвоїли перевагу. Все той же Скляр розігнав контратаку по центру й віддав передачу на лівий край штрафного, а Степанюк завершив її ударом в дальній кут – 2:0! Тотовицький у розпачі хапався за голову, а тренерський штаб навіть не знав, як реагувати.

Втім, це був лишень початок шоу. Ворскла дуже швидко оформила свою перевагу, але ще швидше полтавці втратили її. На 26-й хвилині Десна скоротила відставання в рахунку завдяки грубій помилці Якубу – Волошин перехопив м'яч, увійшов у карний майданчик і впевнено переграв Різника, відзначившись дебютним голом на дорослому рівні. На 32-й же хвилині Безбородько відновив статус-кво, прийнявши передачу на хід від Тотовицького, увірвавшись на лівий край штрафного й пробив повз голкіпера. 2:2!

Між цими голами Ворскла могла забити третій м'яч внаслідок контратаки з прострілом Тілля та ударом Степанюка. Руслан стріляв метрів з 20-ти у правий кут, однак Десну врятувала стійка! Сіверяни теж мали нагоду вийти вперед: вже у компенсований час Безбородько отримав пас у штрафний і опинився прямо перед Різником, поставивши корпус і впавши – втім, воротар чисто вибив м'яч з-під його ніг. У підсумку, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Перший тайм виявився дуже веселим. Футболісти грали без центру поля, на високих швидкостях, конвертуючи ледь не кожен момент у гол чи гольову нагоду. Другий тайм розпочався у тому ж руслі, але реалізація почала підвисати. Так, на 55-й хвилині новачок ворсклян – Рангель – замкнув подачу з кутового ударом головою повз ближній кут, а сіверяни на 60-й відповіли передачею Калітвінцева на лінію воротарського під замикання Тотовицькому. Андрій пробив з розвороту, але Різник врятував господарів!

В наступні 14 хвилин команди провели найменш цікавий відрізок зустрічі. Темп гри в цей період впав, а моментів практично не виникало. Згадати можна тільки дуже неточне замикання кутового у виконанні Яворського та постріл Калітвінцева з-за меж штрафного по горобцях. Намагаючись освіжити атаку, тренери провели атакувальні заміни – Юрій Максимув випустив на поле Вакулу та Пешіча, а Олександр Рябоконь кинув у бій Тотовицького.

І грі дійсно ожила! Причому дуже різко. На 75-й хвилині Ворскла могла забивати третій гол завдяки закиданню в штрафний під вихід Степанюка віч-на-віч, однак сіверян врятував своєчасний вихід Мисика й сигнал про сумнівний офсайд у Руслана. Десна відповіла ще краще: на 76-й Тотовицький скинув винос Мисика на хід Болбату в штрафний, а той увірвався на лівий край, пробивши з гострого кута – Різник на рефлексах парирував! Ще за хвилину по воротах господарів пройшов удар головою – м'яч по дузі полетів під поперечку, але і тут Різник виручив!

Ворскла відповіла низкою контратак із вриванням у штрафний, але до завершення атаки не доходили. Десна ж на 86-й хвилині змарнувала ще один шанс вирвати перемогу – це Будківський головою замкнув навіс Калітвінцева. Точно в руки Різнику! Юрій Максимов в цей час так нервував, що заробив жовту картку й зняв з гри свіжого Вакулу, випустивши Кравчука.

На 90-й хвилині вирішальний гол міг забити Пешіч, який потужно вистрілив після прострілу Пердути, але м'яч пройшов повз правий кут сіверян. Після цього Ворскла провела фінальний штурм, але вирвати перемогу так і не вдалося. Нічия у Полтаві! Однозначно, це був один із найкращих матчів у поточному чемпіонаті.

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