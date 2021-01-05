Новачок Ворскли Олів'є Тілль починає звикати до української Прем'єр-ліги. Цей процес хавбек розпочав із ознайомлення з клубом.

24-річний люксембурзький півзахисник вже прибув в Україну. Ворскла в офіційному Facebook опублікувала фото Тілля у своєму екіпіруванні.

Максимов оцінив трансфер гравця збірної Люксембурга до Ворскли

Хавбек вперше одягнув футболку нового клубу та не приховував радості. Для Олів'є це було дебютне знайомство з Полтавою та її клубом.

Нагадаємо, Тілль став другим зимовим новачком Ворскли після Цітаішвілі. Контракт 24-річного хавбека розрахований на два роки. Він встиг пограти за Уфу, Роданж і Прогрес. Також у його активі 27 поєдинків у футболці збірної Люксембургу, зокрема і 2 зустрічі проти України.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ