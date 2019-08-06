Ворскла підписала хавбека Порту

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Ворскла на офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Луїзао.

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21-річний бразилець приєднався до представника УПЛ на правах оренди, термін якої не повідомляється. Луїзао виховувався в академії Сан-Паулу, а у 2017 році він перейшов в Порту за 3 мільйони євро. За першу команду "драконів" він провів 1 матч, здебільшого виступаючи за Порту Б у другому дивізіоні Португалії. Його статистика – 65 матчів, 3 голи і 9 асистів. Поточна ціна Луїзао за Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Ворскла не змогла здобути жодного очка у перших двох турах УПЛ 2019/20.

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