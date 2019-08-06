toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ворскла підписала хавбека Порту

19:09 177 Читать на русском
Ворскла підписала хавбека Порту
Луїзао / Офіційний сайт Ворскли

Полтавці намагаються підсилитися після невдалого старту в чемпіонаті України.

Ворскла на офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Луїзао.

Карпати підтвердили перехід Жоау Діогу

21-річний бразилець приєднався до представника УПЛ на правах оренди, термін якої не повідомляється. Луїзао виховувався в академії Сан-Паулу, а у 2017 році він перейшов в Порту за 3 мільйони євро. За першу команду "драконів" він провів 1 матч, здебільшого виступаючи за Порту Б у другому дивізіоні Португалії. Його статистика – 65 матчів, 3 голи і 9 асистів. Поточна ціна Луїзао за Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Ворскла не змогла здобути жодного очка у перших двох турах УПЛ 2019/20.

Прірва між грандами та усіма іншими, сенсаційний новачок і чемпіони світу, які змінюють турнір: підсумки 2 туру УПЛ

blog_ava
Селезньов назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру
10:09
4279
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Луїзао Луїзао Ворскла Ворскла Порту Порту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Брюгге
21:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук