Перша ліга, 11-й тур

Волинь – Полісся – 0:0

Металіст переміг Альянс та закріпився у статусі лідера Першої ліги

Турнірне становище обох команд демонструє невисокі амбіції клубів на нинішній сезон, що і вилилось у підсумковий результат.

Гості із Житомира були, на думку букмекерів, певними фаворитами зустрічі, але їх досвідчений склад не впорався з господарями. За 90 хвилин гри суперники не змогли навіть відкрити рахунок та розписали нічию.

Волинь залишилась на 9-й сходинці турнірної таблиці, Полісся – 10-те.

Момент істини в Інгульці: чому Поворознюк грається з вогнем, 4 тренери для виходу з кризи