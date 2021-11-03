Волинь розійшлась миром з Поліссям
20:27 - Читать на русском
Волинь приймала Полісся в рамках перенесеного матчу 11-го туру Першої ліги.
завершено
Перша ліга, 11-й тур
Волинь – Полісся – 0:0
Металіст переміг Альянс та закріпився у статусі лідера Першої ліги
Турнірне становище обох команд демонструє невисокі амбіції клубів на нинішній сезон, що і вилилось у підсумковий результат.
Гості із Житомира були, на думку букмекерів, певними фаворитами зустрічі, але їх досвідчений склад не впорався з господарями. За 90 хвилин гри суперники не змогли навіть відкрити рахунок та розписали нічию.
Волинь залишилась на 9-й сходинці турнірної таблиці, Полісся – 10-те.
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