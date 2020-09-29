Волинь підписала ще двох футболістів, повідомляє офіційний сайт "хрестоносців".

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Зокрема, новачками луцького клубу стали півзахисник Богдан Оринчак та форвард Ігор Сікорський. Перший виступатиме у футболці з цифрою 10, другий обрав собі номер 77.

Останнім клубом 27-річного Оринчака був Минай, в якому він виступав на правах оренди з львівського Руха. Сікорський перейшов у Волинь на правах вільного агента з одеського Чорноморця. До слова, першу частину сезону він провів у Агробізнесі, звідки був зі скандалом вигнаний – футболіст відвідав Санкт-Петербург, сфотографувався на фоні державних символів Росії і виклав це у своєму Instagram. Transfermarkt оцінює обох гравців у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше до Волині приєдналися восьмеро новачків, а згодом, після першого туру, гравцями "хрестоносців" стали півзахисник Владислав Приймак та захисник Роман Никитюк, які уже встигли дебютувати в офіційних іграх.

Волинь після 4 турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 14-ту сходинку, здобувши у двох матчах 1 перемогу і 1 нічию. Вже 1 жовтня підопічні Василя Сачка зіграють перенесений матч 3-го туру проти тернопільської Ниви.

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