Волинь переглядає гравців Львова Западню і Волошиновича

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Лунін може перейти в Уеску – Реал готовий прийняти пропозицію арагонців
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Фабрегас офіційно перейшов у Монако – клуб ефектно представив хавбекаФранція — 20:41 684
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Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиціїУкраїна — 18:25 2615
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