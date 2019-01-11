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Волинь переглядає гравців Львова Западню і Волошиновича

12 січня 08:00 2 Читать на русском
Волинь переглядає гравців Львова Западню і Волошиновича
Артур Западня (праворуч) / ФК Львів

Луцька команда може підсилитися футболістами Львова.

За інформацією Sport Arena, захисник Артур Западня та хавбек Ростислав Волошинович наразі перебувають на перегляді у Волині. Луцька команда невдовзі вирішить чи варто пропонувати гравцям контракти.

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У поточному сезоні Западня зіграв за Львів 17 матчів та забив 1 гол. На рахунку Волошиновича 5 матчів в УПЛ. Востаннє Ростислав з'являвся на полі у футболці львівського клубу на початку вересня.

До слова, Волинь, яка представляє Першу лігу, посідає 3 сходинку після 17 турів. У активі підопічних Тлумака 36 очок.

Металіст 1925, СК Дніпро-1, Волинь та ще 5 клубів подали заявку на атестацію для участі в УПЛ

Теги
Трансфери Львів Львів Трансфери чемпіонату України Ростислав Волошинович Ростислав Волошинович Артур Западня Артур Западня Волинь Волинь Перша ліга
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