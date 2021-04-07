Нападник мадридського Реала Жуніор Вінісіус своїм виступом у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля (3:1) встановив новий орієнтир для бразильців у Європі.

Вінгер "вершкових" став наймолодшим бразильцем, який забив 2 і більше м'ячів у стадії плей-офф турніру, повідомляє Opta Sports.

Реал Мадрид – Ліверпуль – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Напередодні 20-річний Вінісіус оформив дубль і допоміг мадридцям здолати Ліверпуль. Попереднє досягнення належало легенді Мілана Рікардо Кака. Він у 2004-му двічі забив Депортіво з Ла-Коруньї у віці 21 рік і 336 днів.

До слова, матч-відповідь у протистоянні Реала та Ліверпуля відбудеться за тиждень, 14 квітня.

Реал присоромив Ліверпуль: системний крах "червоних", заявка Мадрида на тріумф в ЛЧ, шоу Вінісіуса, Крооса і Ко