"Він тричі обізвав мене сином повії", – Бартра розкритикував Вінісіуса

Захисник Бетіса Марк Бартра розповів, що форвард Реала Вінісіус Жуніор дозволив собі образливі вислови на його адресу під час матчу 19 туру Ла Ліги.

"Вінісіус лежав на полі більше, ніж стояв, тож я попросив його не падати, як він це робив. Він назвав мене сином повії, що ж, просто скажу, що він тричі висловився про мою матір.

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Йому треба багато чому навчитись, і я не думаю, що його поведінка відповідає такому клубу, як Реал Мадрид", – цитує Бартру Marca.

Реал переміг Бетіс на виїзді з рахунком 2:1 і повернувся на 4 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

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