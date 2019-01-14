toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

"Він тричі обізвав мене сином повії", – Бартра розкритикував Вінісіуса

13:44 461 Читать на русском
"Він тричі обізвав мене сином повії", – Бартра розкритикував Вінісіуса
Вінісіус Жуніор та Марк Бартра / Marca

Захисник Бетіса Марк Бартра розповів, що форвард Реала Вінісіус Жуніор дозволив собі образливі вислови на його адресу під час матчу 19 туру Ла Ліги.

"Вінісіус лежав на полі більше, ніж стояв, тож я попросив його не падати, як він це робив. Він назвав мене сином повії, що ж, просто скажу, що він тричі висловився про мою матір.

Бетіс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Йому треба багато чому навчитись, і я не думаю, що його поведінка відповідає такому клубу, як Реал Мадрид", – цитує Бартру Marca.

Реал переміг Бетіс на виїзді з рахунком 2:1 і повернувся на 4 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

Бетіс – Реал: перемога мадридського "автобуса" у нелогічному матчі, вирок для Соларі, шикарний Хоакін та проблеми з VAR

Іспанія19 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Реал Мадрид: Неділя 13 січня 2019

Бетіс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Бетіс - Реал Мадрид Марк Бартра Марк Бартра Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук