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"Він не зацікавлений", – батько Йовіча відповів на інтерес Барселони

11 квітня 23:13 244 Читать на русском
"Він не зацікавлений", – батько Йовіча відповів на інтерес Барселони
Лука Йовіч / соцмережі

Мілан Йовіч, який є батьком нападника Айнтрахта Луки Йовіча, дав відповідь на інтерес з боку Барселони.

"У Луки було багато пропозицій, одна з них – від Барселони, але зараз він не зацікавлений. Він не впевнений, що у нього буде там ігровий час. Правда полягає в тому, що Лука хоче залишитися в Бундеслізі і потрапити з Айнтрахтом в Лігу чемпіонів", – сказав Йовіч-старший Bild.

Йовіч ближчий до переходу в Реал, ніж в Барселону

Раніше повідомлялось про інтерес з боку принципового суперника Барселони – мадридського Реала.

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